Українські аграрії експортували майже 12 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 – червень 2018) експортували 11,704 мільйона тонн зернових, що на 223 тисячі тонн менше, ніж на аналогічну дату минулого маркетингового року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 6,97 мільйона тонн, ячменю – 3,34 мільйона тонн, жита – 6,2 тисячі тонн, кукурудзи – 1,36 мільйона тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 120,5 тисячі тонн борошна, з яких 120,1 тисячі тонн становить пшеничне борошно і 0,4 тисячі тонн – інші види цього продукту.

Як повідомляв УНІАН, аграрії в 2016-2017 МР експортували 43,8 мільйона тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6%, до 6,4 мільярда доларів.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні був зафіксований в 2015-2016 МР на рівні 39,4 мільйона тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.