Держстат підрахував, на скільки в Україні подорожчала сільгосппродукція

Середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України в січні-вересні 2017 року зросли на 10,5% порівняно з аналогічним періодом 2016 року, повідомила Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, продукція рослинництва за звітний період подорожчала на 5,8%, а тваринництва – на 32% порівняно з аналогічним місяцем 2016 року.

У вересні порівняно з серпнем сільгосппродукція подешевшала на 0,5%. Зокрема, рослинницька продукція впала в ціні на 2,8%, а тваринницька – зросла на 8,8%.

Порівняно з вереснем 2016 року середні ціни у вересні цього року зросли на 12,4%. Зокрема, вартість продукції рослинництва збільшилася 5,9%, а тваринництва - на 44,9%.

Як повідомляв УНІАН, середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України у 2016 році зросли на 9% порівняно з 2015 роком. Продукція рослинництва минулого року подорожчала на 16,3%, а тваринництва – на 1,7%.