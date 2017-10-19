Депутати БПП і Самопомочі просять скасувати обмеження дотацій для Косюка

Народні депутати з фракцій "БПП" та "Самопоміч" закликають комітет Верховної Ради з питань бюджету скасувати поправки, які обмежують суму спеціальної бюджетної дотації для сільськогосподарських товаровиробників в одні руки.

Про це стало відомо із таблиці правок до проекту державного бюджету на 2017 рік. Документ є в розпорядженні ЕП.

Так, відповідно до діючих норм Закону "Про державну підтримку сільського господарства" з 1 січня 2018 року набуває чинності обмеження, яке не дає можливості аграрним групам пов'язаних компаній отримувати більше ніж 150 млн грн дотацій на рік.

За січень-липень 2017 року більшу суму дотацій отримали лише два аграрних холдинга — Миронівський хлібопродукт Юрія Косюка та Укрлендфармінг Олега Бахматюка (942 млн грн та 236 млн грн відповідно). Загалом всі аграрні компанії за відповідною програмою отримали з бюджету 2,315 млрд грн дотацій, але окрім МХП і Укрлендфармінгу ніхто не отримував більше 150 млн грн.

Поправки, які скасовують відповідне обмеження, зокрема, подали Олександр Бакуменко, який до початку роботи у Верховній Раді працював Головою асоціації Союзу птахівників України, яка фінансується Миронівським хлібопродуктом. Серед підписантів також є Микола Кучер, який на момент обрання був директором Департаменту виробництва продукції рослинництва і тваринництва Миронівського хлібопродукту.

Так само під відповідною поправкою підписався колишній керівник Вінницької ОДА і позаштатний радник Петра Порошенка — Олександр Домбровський.

Крім цього, відповідні правки, які так само направлені на скасування обмеження, вносили депутати фракції "Самопоміч" (Олег Березюк, Іван Мірошніченко, Тетяна Острікова та Роман Семенуха).

Зокрема, вони пропонують збільшити фінансування на програму спецдотацій (йдеться саме про дотації, які нараховуються відповідно до акумульованого підприємством ПДВ — тобто, підприємство виробляє продукцію, сплачує державі ПДВ, і йому держава відшкодовує цей податок назад). За відповідною програмою дотації отримували компанії, які займаються птахівництвом.

Парламентарі із "Самопомочі" просять збільшити передбачений обсяг дотацій за програмою з 2 до 4,5 млрд грн, тобто на рівні 2017 року. Одночасно нардепи пропонують зменшити на аналогічну суму програму дотацій на будівництво тваринницьких ферм.

В коментарі ЕП Острікова пояснила, чому депутати пропонують зменшити суму дотацій на тваринництво з 2,3 млрд грн до 300 млн грн.

"Справа в тому, що ці 2,3 млрд призначені на компенсацію з бюджету витрат тваринників на капітальне будівництво ферм чи комплексів. Ти побудував, витратив 100 млн, а держава тобі компенсує 50%", - сказала депутат.

"Ми проаналізували, хто наразі будується і цього року введе в експлуатацію, і виявилося, що закінчується будівництво великого комплексу, і знову би ці гроші пішли в одні руки. Тому в поправці запропоновано зняти 2 млрд і додати їх до квазі акумуляції (повернення ПДВ - ЕП), а 300 млн грн направити на компенсацію витрат на купівлю племінних тварин", - додала вона.

Відповідні питання 18 жовтня розглядались на засіданні Комітету Верховної Ради з питань бюджету. За словами Острікової, ці поправки бюджетний комітет не підтримав.

Разом з тим під час засідання комітету колишній депутат "БПП", наразі позафракційний, Владислав Голуб, озвучив ініціативу скасувати обмеження 150 млн грн в одні руки. За результатами розгляду Комітет прийняв рішення створити робочу групу, якій доручено вивчити це питання.

При цьому в проекті бюджету на 2018 рік Мінфін пропонував вдвічі зменшити обсяг фінансування за програмою у зв'язку із вступом в дію обмеження щодо надання 150 млн грн на групу пов'язаних компаній.

Нагадаємо, у 2017 році вперше в історії почала виплачуватись спеціальна бюджетна дотація на сільське господарство.

Вона була запроваджена в кінці 2016 року і передбачає дотацію пропорційно до розміру сплаченого до бюджету ПДВ.