Прем'єр обіцяє підтримку малим і середнім фермерам

Уряд у держбюджеті на 2018 рік підтримуватиме виробників якісної сільгосппродукції, а також малих і середніх фермерів.

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Про це повідомив, виступаючи у Верховній Раді, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"У проекті бюджету на 2018 рік ми приділяємо особливу увагу розвитку агропромислового комплексу, я обіцяв це, і це є пріоритетним. На що саме ми будемо виділяти гроші? Ні в якому разі ми ніколи не підтримували й не будемо підтримувати ніяких олігархів, нам із ними не по дорозі... Ми будемо підтримувати вітчизняних виробників якісної сільгосппродукції. Потрібно підтримати малий і середній бізнес на селі», - сказав він.

Гройсман зазначив, що уряд передбачив підтримку і національного фермерства, і тваринництва, і сільгоспмашинобудування.

«Ми сьогодні зробимо вірні збалансовані кроки на підтримку сільського господарства. Мені потрібна зайнятість на селі і щоб на полицях була якісна конкурентоспроможна українська продукція», - заявив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в державному бюджеті на 2018 рік пропонує збільшити витрати на аграрну галузь до 7,3 млрд грн із 6,3 млрд грн цього року.