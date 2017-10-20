В Україні виявили чергові випадки чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС) у Луганській і Миколаївській областях, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

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Згідно з повідомленням, у Луганській області 15 жовтня на узбіччі дороги між с. Майське і с. Ласкаве Сватівського району було виявлено 8 трупів домашніх свиней.

Діагноз АЧС підтверджено лабораторними дослідженнями.

Повідомляється, що в Миколаївській області 18 жовтня у приватному підсобному господарстві в с. Василівка Березанського району було зареєстровано захворювання і загибель свиней. Діагноз АЧС також було підтверджено лабораторними дослідженнями.

З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалахів АЧС проведено засідання державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при Сватівській і Березанській районних державних адміністраціях, рішеннями яких затверджено плани з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду.

У вогнищах захворювання проводяться заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, за даними з відкритих джерел, з початку цього року в Україні зареєстровано 122 випадки АЧС. Всього з 2012 року, станом на 12 жовтня 2017 року, на території України ветеринари зареєстрували 270 спалахів АЧС у 24 областях.

Уряд пропонує в 2018 році у 6 разів збільшити фінансування Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів для боротьби з небезпечними вірусними захворюваннями тварин, зокрема, африканською чумою свиней. Таким чином, фінансування протиепізоотичних заходів наступного року зросте до 687,2 млн грн з 113,7 млн грн у 2017 році.

За даними голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить більш як 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.

За підсумками 2017 року Лапа прогнозує в Україні близько 200-250 спалахів АЧС.