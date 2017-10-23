Білорусь обмежила ввезення свинини з чотирьох областей України

Республіка Білорусь запровадила тимчасові обмеження на імпорт свинини з Одеської, Луганської, Вінницької та Рівненської областей у зв'язку зі спалахами на цих територіях гострого вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС).

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Про це йдеться у вказівках, розміщених на сайті департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі.

«За інформацією Міжнародного епізоотичного бюро від 12 жовтня 2017 року, на території Одеської, Луганської, Вінницької та Рівненської областей України зареєстровано нові випадки захворювання свиней на африканську чуму свиней», - йдеться в документі.

Згідно з повідомленням, заборона поширюється на імпорт живих свиней, зоопаркових та циркових тварин сприйнятливих видів, сперми кнурів, свинини і продуктів її переробки, шкіряної, рого-копитної та кишкової сировини, щетини, мисливських трофеїв, отриманих від сприйнятливих видів тварин. Також відомство запровадило обмеження на ввезення кормів і кормових добавок, що містять у своєму складі свинарську сировину з Одеської, Луганської, Вінницької та Рівненської областей, а також обладнання, що використовується для перевезення, утримання, забою і розбирання тушок свиней.

Виняток становлять готові корми і кормові добавки для кішок і собак рослинного походження, в тому числі з птиці і риби, що пройшли термічну обробку.

Відомство підкреслило, що обмеження не поширюються також на дозволи, які були видані за погодженням з комітетами з сільського господарства і продовольства Білорусі, на шроти, що пройшли термічну обробку в процесі виготовлення, для виробництва комбікормів для тварин і цінних видів риб.

Згідно з даними з відкритих джерел, з початку цього року в Україні зареєстровано 126 спалахів АЧС. Всього з 2012 року і станом на 23 жовтня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 274 спалахи АЧС у 24 областях.

Як повідомляв УНІАН, уряд пропонує в 2018 році в 6 разів збільшити фінансування Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів для боротьби з небезпечними вірусними захворюваннями тварин, зокрема, на африканську чуму свиней (АЧС). Таким чином, фінансування протиепізоотичних заходів у наступному році зросте до 687,2 млн грн з 113,7 млн грн у 2017 році.

Згідно з даними глави відомства Володимира Лапи, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить більш як 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.

За підсумками 2017 року голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа прогнозує в Україні близько 200-250 спалахів АЧС.