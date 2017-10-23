Поголів'я свиней в Україні скоротиться до історичного мінімуму
Свиняче поголів'я на початок наступного року очікувано буде найнижчим за всю сучасну історію України.
Поголів'я свиней на початок 2018 року буде найнижчим за всю сучасну історію України. Такий прогноз зробив аналітик сільськогосподарських ринків Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Панкратов, повідомляє Liga.net з посиланням на AgroPortal.
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"Ми неодноразово чули про те, що поголів'я свиней в країні на початку 2017 року виявилося найнижчим майже за 10 років, але цікаво, як справи зараз? Одразу скажу - погіршилися. Тобто поголів'я продовжувало скорочуватися", - зазначив експерт.
За його словами, насправді, з початку року поголів'я трішки збільшилося, але через сезонні коливання порівнювати його має сенс лише з відповідним місяцем минулого року. І тут відставання від минулорічних показників за станом на 1 жовтня досягло 9,3% (6,762 мільйона голів проти 7,454 мільйона голів), тоді як на 1 січня різниця становила 5,8%.
"Найбільше скорочення відбулося в категорії сільськогосподарських підприємств. На 1 жовтня там містилося на 10,1% менше свиней ніж минулого року (3,427 мільйона голів проти 3,814), хоча на початок року відставання було на рівні лише 3,7%. Факторів цього скорочення багато - це і АЧС, та низька прибутковість минулого року, наслідки якої стали виявлятися повною мірою, і досить високі ціни на живу вагу, які підбадьорювали реалізацію і ремонт потужностей і оновлення поголів'я відразу на декількох великих підприємствах", - пояснив Панкратов.
У господарствах населення скорочення поголів'я свиней відбувається без прискорення і продовжує тренд останніх семи років. На 1 жовтня різниця з попереднім роком становив 8,4% (3,334 мільйона голів проти 3,639), а на 1 січня вона була не набагато менше - 8,1%.
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Частка поголів'я в сільгосппідприємствах на 1 жовтня становила 50,7%, що вже трохи менше, ніж минулого року (51,2%), але все ще вище половинної позначки, зазначив експерт.
"...Тенденція скорочення поголів'я свиней у господарствах населення триває, і вона майже не реагує на тимчасові ринкові фактори, тобто є еволюційної. Професійний свинарський сектор, навпаки, досить чутливий до змін дохідності та ризикованості бізнесу і проявляє досить логічну і прогнозовану реакцію. Поки ця реакція є дещо запізнілою, адже, наприклад, в ЄС та пік цін стався раніше, і відповідне збільшення виробництва відбулося швидше, але все ж з'являються ознаки стійкого ринку і у нас", - сказав Панкратов.
Таким чином, незважаючи на всі ризики, пов'язані з АЧС, на думку експерта, можна очікувати, що професійний свинарський сектор покаже зростання поголів'я (точніше зменшить відставання від минулого року, враховуючи сезонну тенденцію скорочення в цей час) вже в найближчі місяці, так як прибутковість бізнесу значно покращилася, і зараз є найвищою за останні три роки.
"Разом з тим, перекрити цим скорочення поголів'я в господарствах населення поки нереально і загальне свиняче поголів'я на початок наступного року очікувано буде найнижчим за всю сучасну історію України - на рівні 6,1 мільйона голів, за нашими розрахунками", - сказав експерт ФАО.