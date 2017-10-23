Поголів'я свиней в Україні скоротиться до історичного мінімуму

Поголів'я свиней на початок 2018 року буде найнижчим за всю сучасну історію України. Такий прогноз зробив аналітик сільськогосподарських ринків Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Панкратов, повідомляє Liga.net з посиланням на AgroPortal.

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"Ми неодноразово чули про те, що поголів'я свиней в країні на початку 2017 року виявилося найнижчим майже за 10 років, але цікаво, як справи зараз? Одразу скажу - погіршилися. Тобто поголів'я продовжувало скорочуватися", - зазначив експерт.

За його словами, насправді, з початку року поголів'я трішки збільшилося, але через сезонні коливання порівнювати його має сенс лише з відповідним місяцем минулого року. І тут відставання від минулорічних показників за станом на 1 жовтня досягло 9,3% (6,762 мільйона голів проти 7,454 мільйона голів), тоді як на 1 січня різниця становила 5,8%.

"Найбільше скорочення відбулося в категорії сільськогосподарських підприємств. На 1 жовтня там містилося на 10,1% менше свиней ніж минулого року (3,427 мільйона голів проти 3,814), хоча на початок року відставання було на рівні лише 3,7%. Факторів цього скорочення багато - це і АЧС, та низька прибутковість минулого року, наслідки якої стали виявлятися повною мірою, і досить високі ціни на живу вагу, які підбадьорювали реалізацію і ремонт потужностей і оновлення поголів'я відразу на декількох великих підприємствах", - пояснив Панкратов.

У господарствах населення скорочення поголів'я свиней відбувається без прискорення і продовжує тренд останніх семи років. На 1 жовтня різниця з попереднім роком становив 8,4% (3,334 мільйона голів проти 3,639), а на 1 січня вона була не набагато менше - 8,1%.

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Частка поголів'я в сільгосппідприємствах на 1 жовтня становила 50,7%, що вже трохи менше, ніж минулого року (51,2%), але все ще вище половинної позначки, зазначив експерт.

"...Тенденція скорочення поголів'я свиней у господарствах населення триває, і вона майже не реагує на тимчасові ринкові фактори, тобто є еволюційної. Професійний свинарський сектор, навпаки, досить чутливий до змін дохідності та ризикованості бізнесу і проявляє досить логічну і прогнозовану реакцію. Поки ця реакція є дещо запізнілою, адже, наприклад, в ЄС та пік цін стався раніше, і відповідне збільшення виробництва відбулося швидше, але все ж з'являються ознаки стійкого ринку і у нас", - сказав Панкратов.

Таким чином, незважаючи на всі ризики, пов'язані з АЧС, на думку експерта, можна очікувати, що професійний свинарський сектор покаже зростання поголів'я (точніше зменшить відставання від минулого року, враховуючи сезонну тенденцію скорочення в цей час) вже в найближчі місяці, так як прибутковість бізнесу значно покращилася, і зараз є найвищою за останні три роки.

"Разом з тим, перекрити цим скорочення поголів'я в господарствах населення поки нереально і загальне свиняче поголів'я на початок наступного року очікувано буде найнижчим за всю сучасну історію України - на рівні 6,1 мільйона голів, за нашими розрахунками", - сказав експерт ФАО.