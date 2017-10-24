Аграрії за дев'ять місяців отримали 2,3 мільярда бюджетної підтримки - Гройсман

Українські сільгоспвиробники в січні-вересні отримали 2,31 млрд грн бюджетної підтримки.

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Про це написав на своїй сторінці в мережі Facebook прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

За даними прем'єр-міністра, аграрний експорт за вказаний період зріс на 24,5%.

Гройсман також нагадав, що підтримка АПК є одним із пріоритетів уряду.

"Ця підтримка вже має конкретні результати: експорт аграрної продукції за дев'ять місяців поточного року зріс на 24,5%, розмір бюджетної дотації аграріям за цей же період становив 2,31 млрд гривень. У бюджеті на наступний рік ми закладаємо підтримку вітчизняного АПК на рівні 7,3 млрд гривень", - написав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, усього цього року на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,4 млрд грн, що в 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% від валового виробництва сільгосппродукції. Норма про виділення 1% від аграрного ВВП закріплена в Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки.