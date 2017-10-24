Україна може увійти до трійки найбільших експортерів малини в Європі

Україна за підсумками поточного року може увійти в трійку найбільших експортерів малини в Європі, після Сербії та Польщі, повідомив економіст інвестиційного центру Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) Андрій Ярмак на своїй сторінці в Facebook.

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"У 2017 році, за моїми оцінками, ми увійдемо в трійку найбільших експортерів малини в Європі після Сербії та Польщі. У світі ми будемо четвертими, пропустивши вперед ще й Чилі", - написав він.

Експерт додав, що за обсягами експорту малини Україна поступається також Голландії та Бельгії, але ці країни є ре-експортерами і нетто-імпортерами, тобто імпортують більше, ніж експортують.

При цьому Ярмак зазначив, що майже всі найбільші постачальники цієї ягоди поступово скорочують її експорт, тому в України є можливість зайняти їх місце.

За даними експерта, якщо вітчизняні експортери будуть враховувати міжнародний досвід, у найближчі 10 років Україна зможе стати світовим лідером в експорті малини.

"Якщо ми будемо вчитися на чужих помилках, ми подолаємо відстань з Польщею, Чилі, Сербією протягом 5-7 років, та вийдемо в світові лідери. Думаю, що можна з високим ступенем впевненості прогнозувати вихід у число лідерів світового експорту малини приблизно за 10 років", - повідомив він.

Згідно з експертними даними, в минулому році Україна вже увійшла до десятки найбільших постачальників малини в світі. При цьому наша держава зайняла шосте-сьоме місце в світі за обсягами чистого експорту замороженої малини.

За словами Ярмака, основними проблемами при експорті української малини є відсутність робочої сили та недостатній рівень знань у цій сфері.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, в 2016 році вітчизняні аграрії більш ніж удвічі збільшили експорт малини, ожини та шовковиці, до 720 тонн, і в 1,7 рази – суниці та полуниці, до 2,27 тисячі тонн.