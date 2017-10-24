Аграрії Житомирщини посіяли 95% озимих зернових під урожай наступного року - ОДА

На Житомирщині продовжується збір пізніх сільськогосподарських культур та посів під урожай наступного року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, аграрії вже провели посів озимих зернових культур під урожай 2018 року на площі 144,1 тис. га, що складає 95 %.

«Станом на 24.10.2017 року у всіх категоріях господарств посів озимих зернових культур під урожай 2018 року провели на площі 144,1 тис. га (95 % до прогнозу), що на 13,0 тис. га (10 %) більше, ніж на цю дату торік. Зокрема, посіяно 112,8 тис. га озимої пшениці та тритикале, 28,0 тис. га жита та 3,3 тис. га озимого ячменю», – повідомляє управління агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

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Також станом на сьогодні аграрії області обмолотили 296,6 тис. га (71% до прогнозу) зернових і зернобобових культур і намолотили 1 млн 147,4 тис. тонн зерна.

Зокрема, кукурудзу на зерно обмолочено на площі 34,1 тис. га (22 %), зібрали 234,5 тис. тонн, гречку – на площі 14,9 тис. га (77 %), зібрано 17,0 тис. тонн зерна. Також просо обмолочено на площі 3,7 тис. га (100 %), валовий збір цієї кутури склав 4 тис. тонн. Сою обмолочено на площі 89 тис. га (60%), намолочено 181,9 тис. тонн, соняшник– на площі 60,7 тис. га (61%), валовий збір насіння складає 132,7 тис. тонн

Крім того, в області завершується збирання цукрових буряків, які викопали на площі 9,8 тис. га (78 %) і яких вже зібрали 438,6 тис. тонн.