"Смотрящіє залишилися в 2013 році": Гройсман відсторонив голову Держгеокадастра (відео)

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про відсторонення виконуючого обов'язки голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха від посади у зв'язку з інформацією про наявність так званих "смотрящіх" з земельних питань, а також про початок розслідування Генеральною прокуратурою і Національним антикорупційним бюро.

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Про це голова уряду заявив на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві після того, як представник однієї з районних адміністрацій озвучив прохання "прибрати смотрящіх" від Держгеокадастра.

"Я уважно вислухав інформацію про "смотрящіх", і, за великим рахунком, я думаю, що на цьому зупинятися не треба. Я думаю, що все, що ми почули, мало бути абсолютно чітким предметом розслідування, і не просто когось кудись забрати, треба когось кудись посадити, і потрібно посадити до в'язниці. Тому я пропоную кілька важливих кроків. Шановні, які аплодували - я чекаю від вас до кінця дня конкретні факти, конкретні прізвища тих, хто є "смотрящім" у ваших районах та областях. І я просив би сьогодні це мені надати", - сказав Гройсман.

"Позиція друга - пан Цвях, з цієї хвилини ви відсторонені від виконання своїх обов'язків. Завтра я звернуся до Генеральної прокуратури і Національного антикорупційного бюро з тим, щоб ініціювати провадження проти вас, проти всіх ваших керівників районних управлінь, розслідувати, і ви будете сидіти. Вам ніхто не давав права, ніхто. "Смотрящіє" залишилися в далекому 2013 році", - зазначив прем'єр.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко, який був присутній на засіданні Ради, підкреслив, що повністю підтримує позицію прем'єр-міністра.

"Повністю підтримую прем'єр-міністра", - сказав голова держави.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня 2016 року Кабінет міністрів України призначив виконуючим обов'язки глави Держгеокадастра Олега Цвяха, який до призначення обіймав посаду начальника головного управління Госгеокадастра в Києві.

У грудні минулого року Кабінет міністрів України передав Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) функції з контролю за землями сільськогосподарського призначення, раніше виконувані Державної сільськогосподарської інспекцією України.

В середині січня 2017 року Служба безпеки України спільно з Національною поліцією заявили про запобігання спроби відчуження керівництвом Держгеокадастра Київської області земель майже на 2 мільярди гривень.