Порошенко розкритикував роботу в.о. голови Держгеокадастра

Президент України Петро Порошенко під час засідання Ради регіонального розвитку розкритикував роботу виконуючого обов'язки голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха.

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Він зазначив, що "ті, хто займаються бізнесом в аграрній сфері, мають суттєві труднощі при перереєстрації договорів оренди. Як ви думаєте, на якому етапі виникають ці труднощі, чи задіяні в цих труднощах голови райадміністрацій, можливо обладміністрацій, можливо Держгеокадастр у Києві?".

"У мене порада Вам (президент звернувся до в.о. голови Держгеокадастра Олегу Цвяху - УНІАН): я б на Вашому місці не посміхався, я не жартую з Вами. І те, що пішов Луценко (генеральний прокурор - УНІАН), це ще нічого не означає", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 жовтня, на засіданні Ради регіонального розвитку представник однієї з райадміністрацій попросив "прибрати смотрящіх" від Держгеокадастра.

Після цього прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про відсторонення Цвяха від виконання обов'язків голови Держгеокадастра.

Також голова уряду заявив, що завтра звернеться до Генпрокуратури та Національне антикорупційне бюро щодо розслідування порушень в роботі Цвяха і керівників райуправлінь Держгеокадастра.