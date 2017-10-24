В Україні зафіксували ще один спалах чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Тернопільській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували зараження і загибель свині в підсобному господарстві в селі Бариш.

Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями.

У вогнищах захворювання вживають заходів з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Згідно з даними з відкритих джерел, з початку цього року в Україні зареєстровано 126 спалахів АЧС. Загалом з 2012 року і станом на 24 жовтня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 274 випадків АЧС в 24 областях.

Як повідомляв УНІАН, уряд пропонує у 2018 році в 6 разів збільшити фінансування Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів для боротьби з небезпечними вірусними захворюваннями тварин, зокрема, африканською чумою свиней (АЧС). Таким чином, фінансування протиепізоотичних заходів в наступному році зросте до 687,2 мільйона гривень з 113,7 мільйона гривень в 2017 році.

Згідно з даними голови відомства Володимира Лапи, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.

За підсумками 2017 року голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа прогнозує в Україні близько 200-250 спалахів АЧС.