Кабмін звільнив керівника Держгеокадастра Олега Цвяха

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні звільнив в.о. голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха, діяльність якого раніше розкритикував і зажадав розслідувати прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Про це журналістам повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

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"Звільнили", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів про звільнення Цвяха.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня на засіданні Ради регіонального розвитку представник однієї з райадміністрацій попросив "прибрати смотрящіх" від Держгеокадастра. У відповідь на це Гройсман повідомив про відсторонення Цвяха від виконання обов'язків голови Держгеокадастра.

Також глава уряду заявив, що звернеться до Генпрокуратури та НАБУ щодо розслідування порушень в роботі Цвяха і керівників райуправлінь Держгеокадастра. Також роботу Цвяха розкритикував президент Петро Порошенко.