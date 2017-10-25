У ЄС закликали держоргани України до реальної боротьби із нелегальною торгівлею сигаретами

Голова Місії Європейського союзу EUBAM Ендрю Тесоріер закликав держоргани України до співробітництва у боротьбі з нелегальною торгівлею сигаретами. Про це він сказав в Одесі під час засідання спеціальної групи по боротьбі з незаконним обігом тютюнових виробів.

За його словами, до 2008 року рівень нелегального обігу тютюну становив менше 1%. Але за підсумками 2013 року обсяг незаконного ринку тютюнових виробів в Україні оцінювався в 8,5%. Такий суттєвий ріст обумовлений акцизною політикою – за рік ставки акцизного податку підвищувалися тричі. Проте вже до кінця 2016 року показник вдалося знизити до 1,1%.

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У серпні 2017 Уряд України схвалив Національну стратегію боротьби з незаконним виробництвом та обігом тютюнових виробів до 2021 року. Імплементація положень цієї Стратегії дозволить забезпечити органи контролю ефективними інструментами по протидії нелегальній торгівлі тютюновими виробами. Саме тому глава Місії EUBAМ Ендрю Тесорьер і закликав представників держорганів України до якнайшвидшої розробки і реалізації конкретного плану дій.

«Удосконалення співпраці – найважливіший компонент ефективної протидії контрабанді сигарет. Перевагою форуму Робочої групи з тютюновим виробам є те, що вона об'єднує в одному місці всі зацікавлені сторони і стимулює їх взаємодія. Необхідність Стратегії щодо нелегальних тютюнових виробів була вперше виявлена в ході засідання Робочої групи з тютюновим виробам, і я щасливий, що схвалена стратегія підкреслює важливість міжвідомчого і міжнародного співробітництва. При обговоренні цих питань EUBAM завжди бере до уваги думку громадян і громадську безпеку», - сказав він.