У Житомирі відкрили сучасну фітосанітарну лабораторію, в якій проводитимуть незалежну експертизу рослинної продукції

У Житомирі сьогодні відкрили сучасну фітосанітарну лабораторію, в якій проводитимуть незалежну експертизу рослинної продукції. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, оновлена Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія стала першою в Україні, де на високому технологічному рівні здійснюються дослідження рослин, сільськогосподарських культур, насіння, а також контроль пестицидів та нітратів.

На цьому наголосив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа сьогодні, 25 жовтня, під час відкриття лабораторії.

«Така сучасна фітосанітарна лабораторія є першою в Україні, в якій проведено повну реконструкцію – зроблено капітальний ремонт приміщення та закуплено сучасне обладнання. Є всі умови для того, щоб ефективно працювати. І сподіваюсь, що та продукція, яка проходитиме у експертизу у цій лабораторії, успішно експортуватиметься до іноземних країн. У Житомирської області є всі шанси для того, аби отримати акредитацію відповідно до вимог міжнародних стандартів», – зазначив Володимир Лапа.

Участь у відкритті лабораторії взяв заступник голови – керівник апарату Житомирської ОДА Олексій Ясюнецький, який привітав колектив. «Сьогоднішня подія є прикладом того, що власними силами можна створити таку високоспеціалізовану фітолабораторію. І саме ця установа на Житомирщині має всі можливості для проведення повної незалежної лабораторної експертизи, результати яких матимуть оцінку міжнародного рівня. Вітаю вас та бажаю успіхів у роботі, ентузіазму та визнання»,- сказав він.

Основні завдання установи – проведення фітоекспертизи рослинних об’єктів, визначення надлишкової кількості пестицидів в продуктах сільськогосподарського виробництва, рослинництва, ґрунті та воді; визначення посівних якостей насіння та садибного матеріалу.

У новому приміщенні ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» функціонує 5 відділів:

відділ фітосанітарного аналізу;

відділ аналітики пестицидів, агрохімікатів;

реєстрації зразків об’єктів регулювання та оформлення документів;

відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу;

відділ фітосанітарних процедур.

Довідково: ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» підпорядковується Держпродспоживслужбі України та належить до сфери її управління. Спрямування та координація діяльності Лабораторії покладено на Департамент фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби. У лабораторії працює 61 фахівець.

Для того, щоб отримати акредитацію міжнародного рівня, із 2013 року розпочались роботи із ремонту приміщення, яке лабораторія орендує в Інституті сільського господарства Полісся НААНУ.

Наразі завершено ремонт другої приміщення у 17 кабінетах та встановлено ПЦР- обладнання, відповідно до міжнародних стандартів до випробувальних лабораторій.

У липні лабораторія подала пакет документів для акредитації до Національного агентства з акредитації (НААУ). Аудит попередньо впровадженої системи управління запланована на друге півріччя 2017 року.