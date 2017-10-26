Мінагропрод уточнив прогноз урожаю зернових цього року

Міністерство аграрної політики і продовольства уточнило прогноз урожаю зернових в Україні в 2017 році на рівні 62 мільйонів тонн, що є другим найбільшим показником за історію незалежності нашої держави. Про це повідомила прес-служба відомства.

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"Станом на 25 жовтня за підсумками збирання кукурудзи з площі 2,5 мільйона га, або 55%, Мінагропрод уточнює свій попередній прогноз урожаю на рівні 62 мільйонів тонн... Цей урожай є другим за обсягом в новітній історії України, поступаючись лише минулорічного рекорду", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, українські аграрії до 25 жовтня намолотили 49,8 мільйона тонн зернових і зернобобових культур з площі 12,5 мільйона га (85% від прогнозу) при врожайності 39,9 ц/га (у 2016 році - 42,6 ц/га).

Зокрема кукурудзи намолочено 11,7 мільйона тонн з площі 2,5 мільйона га (55%) при врожайності 47,4 ц/га, тоді як торік цей показник становив 58,3 ц/га. Прес-служба зазначила, що врожайність кукурудзи скоротилася порівняно з минулим роком через недоотримання значної кількості опадів у період вегетації культури, насамперед в Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

"Кукурудза і пшениця формують загалом 80% валового збору, тому цей показник був вирішальним для узагальнюючого прогнозу (урожаю зернових - УНІАН). Зрештою, результат хоча і менше торішнього, виявився краще попередніх очікувань, у першу чергу тому, що вплив погодних умов було нерівномірним", - цитує прес-служба першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Максима Мартинюка.

Згідно з повідомленням, аграрії зібрали 10,8 млн тонн соняшнику з площі 5,5 мільйона га (93%), 3 мільйона тонн сої з 1,6 мільйона га (81%).

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Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод прогнозував урожай зернових в 2017 році, в залежності від погодних умов, на рівні 60,2–63 мільйонів тонн.

Згідно інформації Мартинюка, валовий збір зернових культур та овочів в Україні за підсумками 2017 року повністю забезпечить потреби українського внутрішнього ринку, внаслідок чого ціни на більшість продуктів харчування будуть стабільними.

В ході весняної посівної кампанії аграрії засіяли яровими зерновими і зернобобовими культурами 7,17 мільйона га. за Все зерновими в Україні засіяно 14,3 мільйона га (включно із 7,15 мільйона га під озимими культурами). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становить 26,9 мільйона га, що на 152 тисячі га перевищує показник минулого року.

У 2016 році в Україні було зібрано 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.