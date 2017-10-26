Допомагати потрібно тим, хто платить найбільше податків - експерт

Таку думку озвучив експерт Сергій Биков в ефірі «NewsOne», коментуючи питання розподілу державної допомоги сільгосппідприємствам в 2018 році.

«Ми повинні констатувати, що Україна не настільки багата країна, щоб підтримувати збиткові або ризиковані проекти. Влада прийняла правильне рішення - йти шляхом європейського досвіду, коли підтримуються тільки ефективні підприємства», - зазначив він.

Якщо брати МХП (Миронівський хлібопродукт - ред), то отримання дотацій цією компанією цілком логічно. Найбільшу суму дотацій у нас отримує той представник бізнесу, який більше всіх виробляє, а головне, більше за всіх продає м'яса. Якщо говорити про інші підприємства АПК, то вони теж дотуються, але сезонно. Наприклад, виробники рослинної продукції отримують дотації тоді, коли вони збирають і відповідно продають свій урожай. І зараз цей процес теж йде », - уточнив експерт.

За його словами, система визначена таким чином, що ніякої дискримінації або кулуарності тут немає. Діє просте правило: хто більше заплатив податків, той більше отримав дотацій, пояснив С.Биков.

"У бюджеті заплановано низку цільових програм на підтримку малого фермерства та малих підприємств сільського господарства. Наприклад, запланована нульова ставка на залучення фінансових коштів від держави для будівництва нових об'єктів нежитлового комплексу. Тобто ті приміщення, де буде проводитися та чи інша сільгосппродукція.

Також заплановано 2 млрд грн на розвиток поголів'я. Це досить суттєві кошти, спрямовані на мале фермерство і на малі підприємства АПК », - розповів він.

При правильній державній політиці, великі компанії могли б самостійно підтримувати дрібних фермерів, створюючи їм «подушку безпеки», впевнений експерт.

«Я переконаний, що саме великі фермерські господарства повинні взяти на себе частку певної відповідальності за розвиток АПК України, оскільки вони володіють і матеріальними, і технічними засобами, щоб створювати власні програми та залучати фермерів до цієї справи, гарантуючи їм прибуток і розвиток», - підкреслив С.Биков.