Українські заводи виробили майже 900 тисяч тонн цукру

Українські цукрові заводи з початку сезону цукроваріння, який стартував 30 серпня, переробили 6,37 мільйона тонн цукрових буряків і виробили 874,3 тисячі тонн цукру, повідомила прес-служба асоціації цукровиробників "Укрцукор".

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За даними асоціації, в Україні заробили 40 цукрових заводів з прогнозованих 46.

Згідно з інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України, українські аграрії станом на 25 жовтня зібрали 9,3 мільйона тонн цукрових буряків з 318 тисячі га, що становить 67% від загальної площі посіву цієї культури в поточному році. При цьому урожайність цієї культури становить 435 ц/га проти 468 ц/га в 2016 році.

Раніше прес-служба асоціації "Укрцукор" відзначала, що у зв'язку з несприятливими погодними умовами, які вплинули на розвиток солодкого коренеплоду, збиральна кампанія цукрових буряків у цьому сезоні проходить повільніше, ніж у попередньому.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Мінагропроду, українські аграрії в ході весняної посівної кампанії 2017 року посіяли цукровий буряк на 313 тисяч га.

За інформацією асоціації "Укрцукор", українські цукрові заводи за минулий сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року і завершився 11 січня 2017 року, переробили 13,7 мільйона тонн цукрових буряків, з якої справили 2,01 млн тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 мільйона тонн.

У 2016 році виробництво цукрової сировини збільшилося порівняно з попереднім роком на 30%, виробництво цукру – на 40%.