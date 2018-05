Земельна реформа передбачає заходи для запобігання усім ризикам - Мартинюк

В суспільстві існує певна пересторога щодо параметрів впровадження ринку землі, однак не має жодного потенційного ризику, який не міг би бути нівельований в рамках архітектури земельної реформи. Про це під час панельної дискусії «Чого чекати від осені реформ», організованої Центром економічної стратегії, сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк.

Читайте такожКабмін пропонує провести 2018 року всеукраїнську оцінку сільгоспземель«Експертна група, яка працювала над законопроектом про обіг земель, аналізувала всі острахи та ризики, за винятком відверто популістичних, та напрацювала вичерпний інструментарій для їх запобігання», - сказав Максим Мартинюк. Зокрема, впровадження обмеження на концентрацію в 200 га/людина унеможливлює надмірну скупку земель, а обмеження кола покупців фізичними особами та пряма заборона на участь іноземців дасть пріоритетний доступ до ринку землі дрібним фермерам і створить стимул для розвитку підприємництва на селі.

Крім того, здійснюються заходи для підвищення гарантій непорушності права власності на землю – зокрема, Державний земельний кадастр був переведений на систему Blockchain, яка є найбільш досконалою на сьогодні технологією захисту даних, та впроваджено функціонал зовнішнього аудитора транзакцій. «Звичайно ринок у форматі all in all справить більший економічний ефект, однак залишить за бортом соціальні чинники та не створить стимулів для формування середнього класу на селі», - пояснив перший заступник міністра.

Він підкреслив, що 17 років міфотворчості на тему земельного мораторію не можуть бути нівельовані одномоментно, однак завдяки активній урядовій комунікації протягом двох останніх років, соціологічні дослідження фіксують поступове зміщення суспільної думки в бік ринку землі. В той же час, фальстарт із внесенням відповідного законопроекту може відстрочити реформу на невизначений термін.

Довідково. Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення був запроваджений у 2001 році. Мораторій може бути скасовано за умови набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2018 року.