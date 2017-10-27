Росія вирішила розширити продуктове ембарго

14:19, 27 жовтня 2017
Агро
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Росія заборонила ввезення живих свиней і субпродуктів великої рогатої худоби з Євросоюзу, США, Канади та деяких інших країн.

Ілюстрація REUTERS

Заборона буде діяти до 31 грудня 2018 року для країн Євросоюзу, США, Канади, Австралії, Норвегії, України, Албанії, Чорногорії, Ісландії та Ліхтенштейну, повідомляє телеканал "Дождь" з посиланням на постанову російського уряду.

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"Введені обмеження на ввезення товарів не вплинуть на забезпечення внутрішніх потреб Росії", - наголошується в постанові.

У серпні 2014 року Росія ввела продовольче ембарго на продукти з США, ЄС, Австралії, Норвегії та Канади. З серпня 2015 року в санкційний список додалися Албанія, Чорногорія, Ісландія, Ліхтенштейн, а з минулого року - Україна.

З цих країн не можна ввозити до Росії м'ясо, молоко, рибу, овочі та фрукти. З листопада 2016 року ембарго стало поширюватися на сіль. Пізніше заборону на сіль зняли для виробництва лікарських засобів та біологічно активних добавок.

У червні президент Росії Володимир Путін продовжив дію санкцій відносно країн Євросоюзу до 31 грудня 2018 року. Тоді Росія не стала їх розширювати.

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Теги: #російське ембарго