Росія вирішила розширити продуктове ембарго

Заборона буде діяти до 31 грудня 2018 року для країн Євросоюзу, США, Канади, Австралії, Норвегії, України, Албанії, Чорногорії, Ісландії та Ліхтенштейну, повідомляє телеканал "Дождь" з посиланням на постанову російського уряду.

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"Введені обмеження на ввезення товарів не вплинуть на забезпечення внутрішніх потреб Росії", - наголошується в постанові.

У серпні 2014 року Росія ввела продовольче ембарго на продукти з США, ЄС, Австралії, Норвегії та Канади. З серпня 2015 року в санкційний список додалися Албанія, Чорногорія, Ісландія, Ліхтенштейн, а з минулого року - Україна.

З цих країн не можна ввозити до Росії м'ясо, молоко, рибу, овочі та фрукти. З листопада 2016 року ембарго стало поширюватися на сіль. Пізніше заборону на сіль зняли для виробництва лікарських засобів та біологічно активних добавок.

У червні президент Росії Володимир Путін продовжив дію санкцій відносно країн Євросоюзу до 31 грудня 2018 року. Тоді Росія не стала їх розширювати.