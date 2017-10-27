Кабмін призначив нового в.о. голови Держгеокадастра

Кабінет міністрів України призначив виконуючим обов'язки голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру директора департаменту контролю за використанням та охороною земель відомства Олександра Колотиліна замість звільненого Олега Цвяха.

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Відповідне розпорядження від 25 жовтня опубліковано на сайті Кабінету міністрів.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня на засіданні Ради регіонального розвитку представник однієї з райадміністрацій попросив "прибрати смотрящіх" від Держгеокадастра. У відповідь на це прем'єр-міністр Гройсман повідомив про відсторонення Цвяха від виконання обов'язків голови Госгеокадастра.

Також глава уряду заявив, що звернеться до Генпрокуратури та НАБУ щодо розслідування порушень в роботі Цвяха та керівників райуправлінь Держгеокадастра. Також роботу Цвяха розкритикував президент Петро Порошенко.

25 жовтня Кабмін звільнив Цвяха із посади, яку то обіймав.