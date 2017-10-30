Аграрії Житомирщини отримають дотації за вирощування 5 тисяч гектар льону і гречки – ОДА

Аграрії Житомирської області отримають дотації за вирощування 5 тис. га посівів льону і гречки. Про це УНІАН повідомили в управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, за оперативними даними, аграрії Житомирської області подали до облдержадміністрації 13 заяв на дотації за вирощування льону та 26 заяв – за посіви гречки.

«На сьогодні (30 жовтня - УНІАН) маємо 13 заяв на відшкодування посівів льону – це більше 2 тисяч гектарів на загальну суму 1,9 млн грн, і 26 заяв на відшкодування посівів гречки – близько 3 тисяч гектарів на 1,1 млн грн», – розповіла УНІАН начальник відділу організаційно-правового, адміністративно-господарського забезпечення та мобілізаційної роботи Ніла Гижко.

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Вона також нагадала, що спеціальна бюджетна дотація з обласного бюджету спрямовується сільськогосподарським підприємствам у розмірі 2 тис. грн - за вирощування 1 га льону-довгунцю.

Окрім цього, спецдотація в сумі 0,7 тис. грн з обласного бюджету спрямовується сільгосппідприємствам за вирощування 1 га олійного льону, а в розмірі 300 гривень - за вирощування 1 га гречки на зерно.