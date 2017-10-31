Україна збільшила виручку від аграрного експорту майже на чверть

Україна за дев'ять місяців поточного року експортувала сільськогосподарської продукції на 13,07 мільярда доларів, що на 24,3% перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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"За даними офіційної статистики, експорт сільськогосподарської продукції за січень-вересень 2017 року збільшився на 24,3% порівняно з відповідним періодом 2016 року, і становив 13,07 мільярда доларів, або 41,7% від загального експорту України", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, основними покупцями української сільгосппродукції у звітному періоді були країни Азії, закупили цих товарів на 5,525 мільярда доларів, ЄС – на 4,177 мільярда доларів, і Африки – на 1,997 мільярда доларів.

Згідно з повідомленням, основними експортними товарними групами стало соняшникову олію з часткою 24,8% від загального обсягу аграрного експорту, кукурудза (18%), пшениця, а також суміш пшениці та жита (14,45%), соя (4,84%), ячмінь (4,6%) та насіння ріпаку (4,6%)

При цьому прес-служба додала, що порівняно з попереднім роком українські аграрії істотно наростили експорт свіжих чи охолоджених бобових (на 20,9 мільйона доларів), вершкового масла та інших молочних жирів (на 64,2 мільйона доларів), замороженої яловичини (на 34,1 мільйона доларів). Крім того, експорт абрикос, вишень, персиків, слив у січні-вересні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року виріс майже в 8,4 рази – до 6,4 мільйона доларів.

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Також повідомляється, що за дев'ять місяців поточного року Україна збільшила імпорт сільськогосподарської продукції на 6,7% порівняно з січнем-вереснем 2016 року – до 3,2 мільярда доларів. Найбільше наша країна закупила за кордоном риби, ракоподібних і молюсків (9,4%), тютюну та виробів з нього (9,1%), плодів, горіхів, цедри (9%), олії (5,2%), какао бобів та шоколаду (4,8%), кави, чаю і прянощів (4,2%), зернових (4,1%).

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод прогнозує, що за підсумками 2017 року експорт української аграрної продукції може зрости на 15-20% в порівнянні з попереднім роком.

За даними відомства, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів. Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту - 7 мільярдів доларів), Євросоюз (27,5% - 4,2 мільярда доларів), Африка (15,7% - 2,4 мільярда доларів), країни СНД (7,7% - 1,2 мільярда доларів) і США (0,9% - 45 мільйонів доларів).