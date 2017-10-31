Житомирська область має найвищий показник в Україні за посівами озимого жита - ОДА

Житомирська область має найвищий показник в Україні за посівами озимого жита.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, аграрії Житомирщини завершують посіви озимих зернових. За показником площ висіяного жита область є лідером в Україні.

Про це повідомляє начальник управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Руслан Кирилюк.

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«Аграрії області висіяли озиме жито на площі 28,0 тис. га. Це на 1,5 тис. га більше до відповідного періоду минулого року та є найвищим показником як у зоні Полісся, так і у державі загалом», – зазначив Кирилюк.

За його словами, посів озимих зернових культур під урожай 2018 року аграрії провели на площі 150, тис. га, або 99% до прогнозу, тоді як загальнодержавний показник з посіву складає 94%. Порівнюючи з минулим роком, посівна площа озимини зросла на 12,1 тис. га (9%).

В тому числі аграрії посіяли 118,6 тис. га пшениці (+13,1 тис. га до 2016 року), що становить 104% до прогнозованого (показник по Україні складає 95%).