Аграрії Житомирщини продовжують збір пізніх зернових, намолочено 1,25 мільйона тонн зерна – ОДА
Станом на 31 жовтня, зернові та зернобобові обмолочено на площі 315,5 тисяч га (75%), зібрано 1 246,8 тисяч тонн зерна.
Аграрії Житомирської області продовжують збір врожаю пізніх зернових та зернобобових культур і вже намолотили майже 1,25 млн тонн зерна. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.
Станом на 31 жовтня, зернові та зернобобові обмолочено на площі 315,5 тис. га (75%), зібрано 1 246,8 тис. тонн зерна.
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«На сьогодні наша область займає друге місце за обсягом виробництва зерна серед областей зони Полісся», – повідомляє управління агропромислового розвитку ОДА.
Крім цього, аграрії області виростили картоплю на площі 80,2 тис. га і зібрали 1 641,8 тис. тонн коренеплодів, що на 325,2 тис. тонн перевищує показник 2016 року. За обсягами виробництва картоплі Житомирщина займає третє місце у державі.