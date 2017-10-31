Українські заводи вже виробили більше мільйона тонн цукру

Українські цукрові заводи з початку сезону цукроваріння, який стартував 30 серпня, переробили 7,24 млн тонн цукрових буряків і виробили понад 1 млн тонн цукру, повідомила прес-служба асоціації цукровиробників «Укрцукор».

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За даними асоціації, в даний час в Україні працює 40 цукрових заводів, добова потужність яких становить 172,4 тис. тонн переробки цукрових буряків, що на 6% перевищує минулорічний показник. «Укрцукор» прогнозує, що всього в поточному році цукор в Україні вироблятимуть 46 заводів.

При цьому прес-служба зазначила, що цукристість буряків в поточному сезоні нижча, ніж у попередньому.

«Цукристість цього року трохи нижча в порівнянні з торішніми показниками - 17,22% проти 17,86%, і, відповідно, вихід цукру також дещо менший - 14,24 (14,87 в минулому році). Проте, за оцінками асоціації, виробництво цукру вдасться зберегти на рівні минулого року - близько 2 млн тонн», - наводяться в повідомленні слова керівника аналітичного відділу асоціації «Укрцукор» Руслани Бутыло.

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Прес-служба додала, що станом на 30 жовтня українські аграрії зібрали цукровий буряк з площі 227,1 тис. га, що становить 71% від всіх посівних площ під цією культурою. Найбільше зібрали у Вінницькій, Полтавській і Хмельницькій областях.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Мінагропроду, українські аграрії під час весняної посівної кампанії 2017 року посіяли цукровий буряк на 313 тис. га.

За інформацією асоціації «Укрцукор», українські цукрові заводи за минулий сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року і завершився 11 січня 2017 року, переробили 13,7 млн тонн цукрових буряків, з якого виготовили 2,01 млн тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 млн тонн.

У 2016 році виробництво цукрової сировини збільшилося порівняно з попереднім роком на 30%, виробництво цукру – на 40%.