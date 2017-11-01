Чума свиней не відступає: в Україні виявили новий випадок АЧС
Ветеринари зафіксували черговий випадок АЧС в Рівненській області.
У Рівненській області фахівці ветеринарної медицини 31 жовтня зафіксували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней.
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Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Рівненській області, випадок загибелі 16 тварин зафіксовано на свинофермі приватного підприємця на території Кустинської сільської ради Рівненського району.
Факт загибелі внаслідок АЧС підтверджений 31 жовтня висновками Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветсанекспертизи. Наразі на фермі перебувають у клітках ще 207 свиней. У деяких з них вже виявлено ознаки захворювання.
Зазначається, що 31 жовтня на засіданні спеціальна комісія при Рівненській райдержадміністрації прийняла рішення ввести карантин у свиногосподарстві, а також визначила зони захисту і нагляду.
Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня ветеринари зареєстрували випадок АЧС у с. Тараканів Рівненської області.