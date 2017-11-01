Обмеження дотацій агрохолдингам призведе до катастрофічного скорочення робочих місць - експерт

Великі сільгосппідприємства будуть змушені скорочувати робочі місця, якщо не отримають в наступному році повноцінних дотацій від держави. Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявила експерт Олександра Решмеділова.

Вона пояснила, що економічна ситуація в країні не настільки стабільна, щоб позбавляти бюджетоутворюючі галузі комплексної держпідтримки.

"Ми знаємо, що значну частину дотацій отримав Миронівський хлібопродукт. Але це той виробник, який працює не з рослинами, а з тваринами. А тваринники зараз мають багато проблем, оскільки сьогодні це інвестиційно малоприваблива галузь.

При цьому Миронівський хлібопродукт є найбільшим агрохолдингом, який платить податки в бюджет і створює робочі місця. І для того, щоб йому пройти складний період - держава повинна надати відповідні умови ", - сказала вона.

Якщо ж держава кине напризволяще виробників курятини, ситуація погіршиться одночасно і на внутрішньому, і на міжнародних ринках, впевнена Решмеділова.

"Курятина - це титульний продукт, з яким може асоціюватися Україна на рівні з соняшником, медом та іншими потрібними світу продуктами. І ці стратегічні продукти повинні бути під контролем держави ", - підкреслила вона.

Експерт також припустила, що весь резонанс навколо бюджетних дотацій - це свого роду конкурентна боротьба за бюджетний пиріг, не більше.

"У 2017 році Кабміном було прийнято рішення про дотації агросектору. А агросектор у нас - це ласий шматок і, зрозуміло, що за нього боротимуться і вестимуть конкурентні війни. Тому, що одним дають преференції, а іншим бажаючим - ні. Чому так відбувається, питання дискусійне, але сама інформація, думаю, запускається конкурентами ", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше кандидат економічних наук Павло Мороз пояснював, що резонанс навколо бюджетних дотацій - це прояв конкурентних війн між рослинниками і тваринниками. Рослинникам мало пільгових умов і повернення ПДВ за експортовану продукцію, вони вирішили забрати на себе всі бюджетні дотації, на шкоду виробникам тваринницької продукції.