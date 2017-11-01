Україна та Саудівська Аравія домовилися про інвестиції в аграрну сферу

Кабінет міністрів України та уряд Королівства Саудівська Аравія підписали меморандум про інвестиційне співробітництво у сфері сільського господарства, який передбачає активізацію співробітництва між державами у цій галузі і залучення інвестицій у вітчизняну аграрну сферу.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Сільське господарство є ключовою складовою торговельно-економічного співробітництва між нашими країнами, а частка продукції АПК в загальній структурі українського експорту в Саудівську Аравію є найбільшою. Підписання меморандуму - це можливість розширити нашу співпрацю у сфері сільського господарства і відійти від моделі прямих поставок сировини, залучаючи інвестиції у вітчизняний агросектор, зокрема в переробну промисловість. Уряд України готовий надати відповідне сприяння саудівським інвесторам", - цитує прес-служба першого заступника голови Мінагропроду Максима Мартинюка, який підписав міжурядовий документ.

За даними прес-служби, меморандумом передбачається, що сторони будуть обмінюватися інформацією про інвестиційну середовищі, включаючи діючі програми підтримки інвестицій, правила та регулюючі нормативні акти з питань залучення інвестицій, податкового регулювання. Також сторони домовилися надавати одна одній інформацію про потенційних інвесторів із зазначенням їх потреб, а також повідомляти про наявність інвестиційних компаній, які мають намір проводити діяльність у галузі сільського господарства.

Прес-служба додала, що поставки сільськогосподарської продукції з України до Саудівської Аравії становлять близько 80% від загального обсягу вітчизняного експорту до цієї держави.

Так, згідно з повідомленням, за дев'ять місяців поточного року наша країна поставила в Саудівську Аравію аграрної продукції на 309,8 мільйона доларів. Здебільшого Україна експортує до цієї країни зернові (254 мільйонів доларів), рослинна олія (25,2 мільйона доларів), м'ясо і субпродукти (11 мільйонів доларів), пташині яйця (1,6 мільйона доларів).

Як повідомляв УНІАН, під час офіційного візиту президента Петра Порошенка в Саудівську Аравію сторони, крім зазначеного меморандуму, який підписали ряд документів про двостороннє співробітництво в сфері підготовки дипломатичних кадрів, а також про співпрацю в інформаційній сфері.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становить 15,5 мільярда доларів (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно стали зернові культури, рослинну олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. У регіональному розрізі ключовими ринками збуту стали країни Азії (45,9% експорту - 7 мільярдів доларів), Євросоюз (27,5% - 4,2 мільярда доларів), Африка (15,7% - 2,4 мільярда доларів), країни СНД (7,7% - 1,2 мільярда доларів), США (0,9% - 45 мільйонів доларів).