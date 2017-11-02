Україна входить до трійки найбільших світових експортерів меду

В минулому році Україна продала на світовий ринок майже 57 тисяч тонн меду, подвоївши обсяги експорту всього за рік, збільшивши його у 8,7 рази, якщо порівняти експорт меду 2016 року і 2006-го, повідомляє Новое время.

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"Українські бджоли та їх господарі за 12 місяців минулого року перевершили по експорту Індію та Мексику. Справа за малим - випередити пару лідерів: Китай та Аргентину", - йдеться в повідомленні.

Свою роль у переорієнтації експортерів на бджолиний продукт зіграло і підписання Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, розповідає Дарина Гриценко, експерт аграрних ринків Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ). Хоча, за її словами, ту невелику квоту на безмитну поставку меду, яку в результаті отримала Україна, експортери вибирають вже на другий-третій день року.

Активність продавців одразу ж позначилася на доходах пасічників, виробляють мед. Як правило, українські експортери не мають власних пасік, закуповуючи солодкий товар у фермерів та дрібних підприємців. Так, за даними Держстату, індивідуальні господарства виробляють зовсім не бджолину, а дійсно левову частку - 98,5% всього меду в країні.

Видання зазначає, що якщо рік тому 1 кілограм цього продукту в опті коштував 45 гривень, то цього року - уже на 10 гривень більше, що призвело до зниження маржі експортерів. Натомість шалений попит на сировину і стрибок цін позитивно вплинув на бізнес пасічників - з кожним роком стає дедалі більше промислових ферм, в яких вже не сотні вуликів, а тисячі.