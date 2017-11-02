Конкурсна комісія відібрала фермерів на отримання 65 мільйонів держпідтримки

Конкурсна комісія, що складається з представників Міністерства аграрної політики та продовольства, Укргосфонда, громадських організацій та профільних асоціацій, визначила 212 фермерських господарств (70% від заявок), які отримають 65 мільйонів гривень державної підтримки, закладеної в державний бюджет на 2017 рік. Про це повідомила прес-служба Мінагропроду.

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"За держпрограмою надання кредитів фермерським господарствам цього року вдалося задовольнити 70% заявок. Зазначу, з Луганської і Донецької області задовольнили 100% заявок... Важливо те, що вперше фінансову підтримку отримає сімейне фермерське господарство", - цитує прес-служба заступника глави відомства Олену Ковальову.

Згідно з повідомленням, при виборі одержувачів державних коштів конкурсна комісія віддавала перевагу тим господарствам, які обробляють до 500 га землі, є членами кооперативів, що займаються розведенням великої рогатої худоби, вирощуванням ягід, виноградарством або органічним виробництвом.

Прес-служба додала, що в поточному році держава збільшила фінансування фермерських господарств в 4 рази порівняно з 2016 роком – до 65 мільйонів гривень проти 15,7 мільйона гривень у минулому році. Передбачається, що одне фермерське господарство отримає на поворотній основі не більше 500 тисяч гривень держдопомоги, за умови, що отримані кошти забезпечать створення нових робочих місць на селі і будуть повернуті до державного бюджету.

За даними прес-служби, після погодження реєстру фермерських господарств, що отримали право на держпідтримку, міністерство направить розподілений обсяг коштів у Укргосфонду, який перераховує бюджетні кошти фермерам.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Кабінет міністрів України затвердив трирічну програму підтримки українського фермерства, яка сприятиме зростанню кількості фермерських господарств в Україні. На її реалізацію в 2018 році буде направлено не менше 1 мільярда гривень.

Кабмін пропонує наступного року направити на підтримку аграрного сектору України 7,3 мільярда гривень, що на 35% більше, ніж у 2017 році. Зокрема, 1 мільярд гривень буде направлено на реалізацію програми компенсації частини вартості сільськогосподарської техніки українського виробництва. Ще 1 мільярд гривень уряд має намір виділити на програму допомоги фермерським господарствам. 2,3 мільярда гривеньКабмин планує направити на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, а 2 мільярди гривень - на пряме дотування сільськогосподарських підприємств.