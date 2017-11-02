Конкурсна комісія відібрала фермерів на отримання 65 мільйонів держпідтримки
Комісія віддавала перевагу господарствам, які обробляють до 500 га землі, займаються розведенням великої рогатої худоби, вирощуванням ягід, виноградарством або органічним виробництвом.
Конкурсна комісія, що складається з представників Міністерства аграрної політики та продовольства, Укргосфонда, громадських організацій та профільних асоціацій, визначила 212 фермерських господарств (70% від заявок), які отримають 65 мільйонів гривень державної підтримки, закладеної в державний бюджет на 2017 рік. Про це повідомила прес-служба Мінагропроду.
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"За держпрограмою надання кредитів фермерським господарствам цього року вдалося задовольнити 70% заявок. Зазначу, з Луганської і Донецької області задовольнили 100% заявок... Важливо те, що вперше фінансову підтримку отримає сімейне фермерське господарство", - цитує прес-служба заступника глави відомства Олену Ковальову.
Згідно з повідомленням, при виборі одержувачів державних коштів конкурсна комісія віддавала перевагу тим господарствам, які обробляють до 500 га землі, є членами кооперативів, що займаються розведенням великої рогатої худоби, вирощуванням ягід, виноградарством або органічним виробництвом.
Прес-служба додала, що в поточному році держава збільшила фінансування фермерських господарств в 4 рази порівняно з 2016 роком – до 65 мільйонів гривень проти 15,7 мільйона гривень у минулому році. Передбачається, що одне фермерське господарство отримає на поворотній основі не більше 500 тисяч гривень держдопомоги, за умови, що отримані кошти забезпечать створення нових робочих місць на селі і будуть повернуті до державного бюджету.
За даними прес-служби, після погодження реєстру фермерських господарств, що отримали право на держпідтримку, міністерство направить розподілений обсяг коштів у Укргосфонду, який перераховує бюджетні кошти фермерам.
Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Кабінет міністрів України затвердив трирічну програму підтримки українського фермерства, яка сприятиме зростанню кількості фермерських господарств в Україні. На її реалізацію в 2018 році буде направлено не менше 1 мільярда гривень.
Кабмін пропонує наступного року направити на підтримку аграрного сектору України 7,3 мільярда гривень, що на 35% більше, ніж у 2017 році. Зокрема, 1 мільярд гривень буде направлено на реалізацію програми компенсації частини вартості сільськогосподарської техніки українського виробництва. Ще 1 мільярд гривень уряд має намір виділити на програму допомоги фермерським господарствам. 2,3 мільярда гривеньКабмин планує направити на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, а 2 мільярди гривень - на пряме дотування сільськогосподарських підприємств.