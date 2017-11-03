Біоетанол є другим диханням для спиртової галузі України - Лучечко

У спиртової галузі є хороший потенціал для залучення приватних інвестицій, але відсутність гармонізації законодавства з європейським стримує експортний потенціал України. Таку думку під час круглого столу в Інституті Горшеніна озвучив в.о. керівника ДП "Укрспирт" Юрій Лучечко.

Читайте такожВ Україні скасували обмеження на виробництво біоетанолуЗа його словами, близько 80% потужностей, які є в управлінні держави, могли б і повинні забезпечити виконання програми з переробки і створення попиту всередині країни. Але для цього потрібні зміни в законодавстві.

"Якщо звертати увагу на позитивну динаміку експорту зернових та іншої сировини, можна сказати, що всередині країни існує велика сировинна база. Що стримує наш експортний потенціал? Відсутність гармонізованого законодавства з Європейським союзом у частині експорту підакцизної продукції. У Податковому кодексі на сьогодні немає роз'яснення того, що таке етиловий спирт. Це і харчовий етиловий спирт, і технічний, і біоетанол, і спиртовмісні речовини. Підакцизна ставка на них уніфікована. Тобто на омивач (для склоочисників, - ред.) такий самий акциз, як і на харчовий етиловий спирт, на горілку. Це призводить до того, що власного виробництва омивача в Україні немає, він переважно імпортується. Зі зміною Податкового кодексу і митного законодавства навіть з тими технічними можливостями і зношеністю обладнання, але з хорошою і дешевою сировиною, можна говорити про експортну привабливість і попит на нашу продукцію", - зазначив Юрій Лучечко.

Зміна законодавства, на думку в.о. керівника "Укрспирту", має стосуватися і застосування біоетанолу.

"Виробництво біоетанолу на сьогодні заблоковано, його немає через відсутність стимулу для його виробництва і реалізації на внутрішньому ринку", - розповів Лучечко. За його словами, ДП "Укрспирт" спільно з Асоціацією біопалива розробили законопроект, який передбачає обов'язкове додавання біоетанолу до всіх видів кольорового палива - те, чого вимагає європейське законодавство. Законопроект пройшов обговорення в комітеті з питань палива та енергетики ВР.

"Виробництво біоетанолу є для нас другим диханням. У спиртової галузі є хороший потенціал для залучення приватних інвестицій ", - резюмував Лучечко.