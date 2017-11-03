Рахунки держпідприємства "Артемсіль" заарештовані, компанія може зупинити роботу

Рахунки державного солевидобувного підприємства «Артемсіль» увечері 2 листопада були заарештовані, робота компанії може бути паралізована.

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Як повідомила прес-служба підприємства, арешт рахунків «Артемсолі» був проведений у рамках виконавчого провадження про стягнення з держпідприємства 70,5 млн грн штрафних санкцій через порушення умов договору з КПВІ «Пам'ять» у період 2014-2015 років.

«На даний момент виконавча служба не повідомила належним чином держпідприємство «Артемсіль» про відкриття виконавчого провадження, що є порушенням законодавства і Конституції України. Згідно з отриманою вчора ввечері інформацією з банків, які обслуговують рахунки підприємства, відкрито виконавче провадження про примусове виконання і винесено постанову про арешт майна держпідприємства «Артемсіль», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, за даними прес-служби, за результатом судової тяжби між КПВІ «Пам'ять» і «Артемсіль» держпідприємство має сплатити штраф у сумі 63,95 млн грн, судовий збір - 172,5 тис. грн і виконавчий збір - 6,4 млн грн. У свою чергу, підприємство «Артемсіль» звернулося з касаційною скаргою до Вищого господарського суду України на винесені судові рішення.

На підприємстві додали, що в ході тривалих судових розглядів «Артемсіль» відстоювала позицію визнання договору з КПВІ «Пам'ять» недійсним, оскільки він суперечить інтересам держави, не відповідає економічній меті господарської діяльності держпідприємства і був укладений з метою створення штучної заборгованості «Артемсолі» перед КПВІ «Пам'ять».

«На момент укладання в договорі була встановлена орієнтовна сума - 16,06 млн грн, яка 20 червня 2014 року була збільшена до 63,95 млн грн. За умовами договору, в результаті порушення в 2014-2015 роках держпідприємством «Артемсіль» своїх зобов'язань стало можливим стягнення з підприємства 63,95 млн грн», - зазначила прес-служба.

Тому, згідно з повідомленням, цей договір порушує антикорупційне законодавство України. У 2017 році керівник держпідприємства Вікторія Луценко зверталася до Комітету Верховної Ради з антикорупційної політики з проханням сприяти у вирішенні цього питання.

«Підписання договору і доповнень, протоколів до нього здійснювалося особами, які пов'язані між собою корпоративними інтересами і родинними зв'язками, що може вказувати на їх особисту зацікавленість», - додала прес-служба.

У прес-релізі повідомляється, що на даний час керівник держпідприємства Луценко вживає всіх можливих заходів щодо запобігання списанню коштів. Компанія вже направила звернення до Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства юстиції, прокуратури Донецької області, НАБУ, повторно до комітету Верховної Ради з антикорупційної політики та голові Донецької облдержадміністрації.

«У разі списання з рахунків ДП «Артемсіль» вищевказаних штрафних санкцій може бути поставлено під загрозу виконання соціальних зобов'язань... Проте керівництвом підприємства вживаються заходи, спрямовані на своєчасну виплату працівникам держпідприємства «Артемсіль» заробітної плати та виконання всіх фінансових зобов'язань», - додала прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Артемсіль» у 2016 році виробила 1,67 млн т солі, що на 17% менше, ніж роком раніше, і отримала 93,2 млн грн чистого прибутку, що на 28,3% менше, ніж у 2015 році.

Держпідприємство «Артемсіль» - найбільший виробник кухонної солі в Центральній і Східній Європі. Підприємство засноване у 1881 році. Виробнича потужність «Артемсолі» становить 7 млн тонн на рік. Чисельність співробітників – більш як 3 тис. осіб. Продукція підприємства експортується до 22 країн. На ринку солі в Україні частка підприємства перевищує 90%.