Аграрний фонд хоче вийти на ринок мінеральних добрив

Публічне акціонерне товариство "Аграрний фонд", що займається форвардними закупівлями, планує почати реалізацію мінеральних добрив, які були закуплені у підприємств, що входять в структуру холдингу Ostchem, підконтрольного бізнесмену Дмитру Фірташу, повідомила прес-служба підприємства.

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"Ми починаємо продаж мінеральних добрив, і хочу відзначити, що Аграрний фонд виконує державну функцію - стримувати цінові коливання на ринку мінеральних добрив. Ми не плануємо спекулювати і гнатися за високою маржинального. Так ми чинимо на ринку борошна, і такою ж буде наша політика на ринку мінеральних добрив. Ми будемо дивитися на собівартість плюс мінімальна зрозуміла маржа – наприклад, 5%", - процитувала прес-служба главу підприємства Андрія Радченка.

За словами Радченка, діяльність Аграрного фонду суттєво впливає на зерновий ринок країни, зокрема, допомагає стримувати цінові коливання під час жнив.

"Присутність Аграрного фонду на зерновому ринку істотно впливає на стабілізацію цін. Наприклад, до появи Аграрного фонду в 2007-2011 роках сезонне зниження цін на зерно на рівні 20-40%. А в 2017 сезонне зниження було близько 4,3%. І все це завдяки нашим форвардними контрактами, коли ми заздалегідь кредитуємо аграріїв. Отже, на ринку мінеральних добрив ми теж будемо виконувати стримуючу функцію", - повідомив Радченко.

Керівник підприємства зазначив, що Аграрний фонд буде продавати продукцію саме кінцевому споживачеві - агропроизводителю і тим, хто обслуговується по форвардній програмі.

У прес-службі повідомили, що зараз "Аграрний фонд" має 258 тисяч тонн мінеральних добрив, що становить близько 15-18% від річної потреби для аграріїв України.

"Голова правління зазначив, що інвестиції в мінеральні добрива були пов'язані з необхідністю порятунку хімічних заводів України та забезпечення аграріїв мінеральними добривами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, державне підприємство, що займається форвардними закупівлями, Аграрний фонд, у січні-вересні 2017 року отримало 23,8 мільйона гривень чистого прибутку, що на 8,6% менше, ніж за аналогічний період 2016 року.

ПАТ "Аграрний фонд" було створено в 2013 році. В його функціональні обов'язки входять форвардні закупівлі врожаю для підтримки українських сільгоспвиробників. Крім діяльності у сфері купівлі-продажу зерна, підприємство також займається реалізацією продуктів його переробки.