Україна експортувала олійних культур на $1,3 мільярда

Українські аграрії, за даними Інституту аграрної економіки, у січні-вересні 2017 року поставили на зовнішні ринки олійні культури на суму 1,3 мільярда доларів, повідомила прес-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт".

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"Зокрема, зовнішні поставки ріпаку і сої в вартісному вираженні становлять 0,6 мільярда доларів. При цьому експорт соняшникової олії приніс експортерам 3,2 мільярда доларів",- йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, основними імпортерами вирощених в Україні олійних культур були Туреччина (14,2%), Нідерланди (11,2%), Німеччина (10,9%), Іран (9,1%), Бельгія (8,8%), Єгипет (7,4%) і Пакистан (5,5%). Сукупно вони формують 2/3 доходів українських експортерів цієї продукції.

У прес-службі зазначили, що домінуючим покупцем жирів і масел українського виробництва традиційно виступає Індія. За дев'ять місяців 2017 року її частка в українському експорті цього виду продукції склала 32,4%. Інші основні країни-імпортери: Китай - 10,4%, Іспанія - 10,3%, Нідерланди - 7,4%, Італія - 5,5%. Від цих п'яти країн українські експортери отримують 66% виручки за продукцію даної групи.

Як повідомляв УНІАН, станом на 2 листопада поточного року Україна збільшила експорт олійних культур в 1,75 разів – до 2,1 мільйона тонн проти 1,2 мільйона тонн минулого року. Зокрема, аграрії поставили за кордон 1,7 мільйона тонн ріпаку і 0,4 мільйона тонн сої.