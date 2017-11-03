Українські аграрії намолотили понад 52 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії до 3 листопада 2017 року намолотили 52,5 мільйона тонн зернових і зернобобових культур з площі 13 мільйонів га, що становить 89% від прогнозу, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Зокрема, гречки намолочено 191 тисяча тонн з 175 тисяч га (96%), проса - 81 тисяча тонн з 55 тисяч га (98%), кукурудзи – 14,4 мільйона тонн з 2,9 мільйона га (65%).

Крім того, аграрії намолотили 11,2 мільйона тонн соняшнику з площі 5,7 мільйона га (96%), 3,3 мільйона тонн сої з 1,7 мільйона га (87%), а також накопали 10,9 мільйона тонн цукрових буряків з 246 тисяч га (78%).

У прес-службі зазначили, що найбільший вал зерна в Одеській області - 4,3 мільйона тонн, Вінницькій - 3,7 мільйона тонн, Харківській - 3,6 мільйона тонн, Дніпропетровській - 3,5 мільйона тонн і Полтавської області - 3,3 мільйони тонн.

Як повідомляв УНІАН, у ході весняної посівної кампанії аграрії засіяли яровими зерновими і зернобобовими культурами 7,17 мільйона га. Загалом зерновими в Україні засіяно 14,3 мільйона га (включаючи 7,15 мільйона га під озимими культурами). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становить 26,9 мільйона га, що на 152 тисячі га перевищує показник минулого року.

За інформацією Державної служби статистики, українські аграрії в 2016 році під урожай озимих культур і зеленого корму засіяли 8,1 мільйона га, що на 3,8% більше, ніж у 2015 році. При цьому площі під зернові культури збільшилися на 1,5% – до 7,2 тисячі га.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, в 2016 році в Україні було зібрано 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.