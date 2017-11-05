Затримання рейдерів на Полтавщині: поліція відкрила кілька кримінальних проваджень

На Полтавщині за фактом спроби силового захоплення майна агрофірми поліція відкрила кілька кримінальних проваджень. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.

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Нагадується, що вчора ввечері було затримано понад 40 осіб, які силовими методами намагалися заволодіти активами агрофірми.

Інформація про протиправні дії невідомих осіб в Оржицькому районі надійшла до поліцейських від місцевих жителів. На місце виїхали слідчо-оперативні групи, патрульні наряди та спецпризначенці.

Ініціатори захоплення намагалися втекти на двох легковиках, проте також були затримані в Оржицькому та Лубенському районах. Під час втечі один із автомобілів правопорушників травмував поліцейського та пошкодив кілька транспортних засобів місцевих жителів.

За даними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 2 статті 206 (Протидія законній господарській діяльності) та ч. 2 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкціями статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 5-ти років.

Наразі всі особи фігурантів поліцією встановлені та допитані. В основному це молоді чоловіки віком від 19 до 36 років, жителі Києва, Запоріжжя та Кременчука.

Під час огляду транспортних засобів слідчими виявлено ряд речових доказів, серед яких кілька предметів, схожих на пістолети. Вилучені речі направлені на експертизу. Після висновків фахівців будить прийняті відповідні законні процесуальні рішення.

Слідчі дії тривають. Поліцією подано клопотання про накладення арешту на вилучене майно правопорушників.