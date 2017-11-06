"Артемсіль" запевняє, що дефіциту солі в Україні не буде

Державне солевидобувне підприємство «Артемсіль», незважаючи на арешт рахунків, виконує заявки споживачів і здійснює відвантаження продукції в штатному режимі з метою уникнення дефіциту солі на українському ринку, повідомила прес-служба підприємства.

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«Звертаюся до наших споживачів і запевняю, що дефіциту солі в Україні не буде. Адміністрація підприємства зробила все можливе, аби втримати ситуацію. На сьогодні ми продовжуємо здійснювати відвантаження продукції, а це означає, що споживачам нема чого боятися, і не варто піддаватися штучному ажіотажу», - наводяться в повідомленні слова керівника підприємства Вікторії Луценко.

Згідно з інформацією прес-служби, адміністрація «Артемсолі» забезпечила своєчасну виплату заробітної плати майже трьом тисячам співробітників. Крім того, держпідприємство своєчасно і в повному обсягу виконало зобов'язання перед бюджетом України.

Як повідомляв УНІАН, рахунки державного солевидобувного підприємства «Артемсіль» увечері 2 листопада були заарештовані, в результаті чого робота компанії могла бути паралізована. Арешт рахунків «Артемсолі» було проведено в рамках виконавчого провадження щодо стягнення з держпідприємства 70,5 млн грн штрафних санкцій через порушення умов договору з КПВІ «Пам'ять» в період 2014-2015 років. За інформацією прес-служби підприємства, цей договір суперечить інтересам держави і був укладений з метою створення штучної заборгованості «Артемсолі» перед КПВІ «Пам'ять».

На сьогодні керівництво «Артемсолі» вживає заходів щодо запобігання списання коштів. Компанія вже направила звернення до Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства юстиції, прокуратури Донецької області, НАБУ, в Комітет Верховної Ради з антикорупційної політики й голові Донецької облдержадміністрації.

Компанія «Артемсіль» у 2016 році виробила 1,67 млн т солі, що на 17% менше, ніж роком раніше, і отримала 93,2 млн грн чистого прибутку, що на 28,3% менше, ніж у 2015 році.

Держпідприємство «Артемсіль» - найбільший виробник кухонної солі в Центральній і Східній Європі. Підприємство засновано в 1881 році. Виробнича потужність «Артемсолі» становить 7 млн тонн на рік. Чисельність співробітників - понад 3 тис. людей. Продукція підприємства експортується до 22 країн. На ринку солі в Україні частка підприємства перевищує 90%.