ЗМІ розповіли про випадки відбирання рейдерами врожаю в аграріїв Одеської області

Аграрії Одеської області б'ють на сполох у зв'язку з тим, що рейдери забирають урожай, який люди збирали протягом літа, повідомляють "Українські новини".

Першою на черзі стала найбільша агрофірма в Ізмаїльському районі ТОВ "Злагода".

"У квітні 2017 Мін'юст скасував реєстраційні дані агрофірми, видавши наказ на підставі формальної беззмістовної скарги з боку рейдерів, написаної, що важливо, на половині аркуша без будь-яких додатків", - повідомляє видання.

Розгляд скарги відбувся в Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Мін'юсті. Розглядали в таємному закритому режимі без будь-якого попередження агрофірми "Злагода". Ні про існування такої скарги, ні про початок процедури її розгляду аграрії раніше не були поінформовані. Відзначається, що після цього розпочався силовий етап з боку рейдерів.

Протягом літа 2017 року до аграріїв надсилали невідомих молодих людей спортивної статури з вогнепальною зброєю, які силою відбирали у селян врожай. При цьому, як пише видання, правоохоронці ігнорували звернення аграріїв. Останній факт рейдерської атаки було зафіксовано в середині вересня 2017 року. Невідомі люди, погрожуючи зброєю, здійснили побиття аграрії і вивезли зі сховища агрофірми врожай люцерни, який пізніше був знайдений на одному зі складів і заарештований на підставі ухвали слідчого судді.

Також повідомляється про напад в кінці вересня рейдерів на сина керівника "Злагоди" та ігнорування правоохоронцями інформації про інцидент.

10 жовтня ГПУ у відповідності з постановою суду від 14 вересня відкрила кримінальне провадження за фактами бандитизму і створення організованої злочинної групи.

Крім цього повідомляється, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем членами Комісії з питань розгляду скарг у сфері держреєстрації.