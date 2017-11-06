Максим Мартинюк: урожай 2017 року буде кращим за попередні очікування

За повідомленням першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Максима Мартинюка на нараді щодо проведення польових робіт станом на 25 жовтня отримано коригування Мінагрополітики попереднього прогнозу врожаю 2017 року. Плануються обсяги до 62 млн. тонн з урахуванням результатів збору кукурудзи з площі 2,5 млн. га, що дорівнює 55% від прогнозованих гектарів.

Врожайність кукурудзи у 2017 році склала 47, 4 ц/га проти 58,3 ц/га у 2016 році. Намолочено всього 11,7 млн. тонн цієї культури. Результат нижчий за прогноз тому, що поля не отримали необхідної кількості опадів у вегетаційний період кукурудзи в степових зонах Дніпропетровської, Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. На зерно зібрали кукурудзи з площі 2,5 млн. га, що складає 55% від прогнозованих 4,5 млн. га.

За словами Максима Мартинюка 80% валового збору складається з кукурудзи та пшениці. З цієї причини цей показник є головним для загального прогнозу. За його думкою врожай цього року менший за результат минулого року, але кращий за попередні очікування. Так склалося тому, що погодні умови вплинули нерівномірно в регіонах України на дозрівання культур. Врожай 2017 року за обсягами займає друге місце в новітній історії України після рекорду минулого року.

Зернових та зернобобових культур обмолочено на площі 12,5 млн. га, що складає 85% від прогнозованих 14,6 млн. га. При врожайності цього року 39,9 ц/га проти 42,6 ц/га в 2016 році зерна намолочено 49, 8 млн. тонн.

Соняшник збирається з площі 5,5 млн. га, що складає 93% від 5,9 млн. га, прогнозованих під цю культуру. Кількість намолоченого зерна соняшника дорівнює 10,8 млн. тонн при його врожайності цього року 19,6 ц/га проти 21,9 ц/га в 2016 році.

Сої обмолочено 3, 0 млн. тонн на площі в 1,6 га, що дорівнює 81% від прогнозованих 2,0 млн. га. Врожайністьцієї культури оцінена на рівні 18,7 ц/га, що на 3 центнера менше врожайності 2016 року, яка складала 21,7 ц/га.

Цукрових буряків було зібрано на площі 213 тис. га, щоскладає 67% від прогнозу, в якому була зафіксована цифра 316 тис. га. Накопали в цьому році 9,3 млн. тонн і вивезлина цей час 7,6 млн. тонн буряків, врожайність яких була на рівні 425 ц/га проти 468 ц/га у 2016 році.

Треба нагадати, що в 2016 році обсяги врожаю склали 66 млн. тонн. В цьому році прогноз Мінагрополітики на врожай зернових зупинився на відмітці в 61-63 млн. тонн.