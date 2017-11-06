Україна збільшила виручку від експорту м'яса в 1,5 раза

Українські підприємства за дев'ять місяців поточного року експортували м'ясної продукції на 397 мільйонів доларів, що в 1,5 рази більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

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"У січні-вересні 2017 року обсяги експорту продукції м'ясної групи збільшилися проти відповідного періоду 2016 року майже в 1,5 рази – з 271 мільйона доларів до 397 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, якщо ще в 2015 році позиції основного імпортера українського м'яса і субпродуктів утримувала Росія, то в 2017 році - країни Європи та Азії.

Так, за дев'ять місяців 2017 року найбільше вітчизняної м'ясної продукції закупили Єгипет (17,1%), Нідерланди (14,3%), Ірак (8,8%), Білорусь (8,4%) та Азербайджан (7,6%). Постійними крупними імпортерами українського м'яса залишаються також Гонконг, Німеччина, Грузія і Казахстан.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, Україна за дев'ять місяців поточного року експортувала сільськогосподарської продукції на 13,07 мільярда доларів, що на 24,3% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Мінагропрод прогнозує, що за підсумками 2017 року експорт української аграрної продукції може зрости на 15-20% в порівнянні з попереднім роком.

За інформацією відомства, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів. Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту - 7 мільярдів доларів), Євросоюз (27,5% - 4,2 мільярда доларів), Африка (15,7% - 2,4 мільярда доларів), країни СНД (7,7% - 1,2 мільярда доларів) і США (0,9% - 45 мільйонів доларів).