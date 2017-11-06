Україна і Китай домовилися про збільшення поставок зерна

Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) домовилася зі своїм стратегічним партнером - Державній індустріальної корпорацією Китаю (ССЕС) про збільшення поставок зернових до Китаю, повідомила прес-служба з посиланням на виконуючого обов'язки голови правління ДПЗКУ Дмитра Гавриша.

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При цьому в повідомленні не уточнюється, наскільки буде збільшено експорт українських зернових на ринок КНР.

"Для нас важливо зосередитися на успішне виконання домовленостей між Україною і КНР. Тому ми будемо докладати максимум зусиль до забезпечення стабільних поставок українських зернових в КНР", - цитує прес-служба Гавриша.

Згідно з повідомленням, сторони домовилися про створення українсько-китайської міжвідомчої робочої групи, яка відпрацює механізм подальшого двостороннього співробітництва між корпораціями. Також сторони підкреслили важливість переговорних процесів та висловили готовність до активізації взаємодії за всіма напрямами можливого співробітництва.

Як повідомляв УНІАН, у 2016-2017 маркетинговому році (МР, липень 2016 – червень 2017) ДПЗКУ відвантажила китайської держкорпорації 702 тисячі тонн зернових, що на 11% перевищує показник попереднього маркетингового року.

Державна продовольчо-зернова корпорація України в січні-червні поточного року отримала 297,58 мільйона гривень чистого прибутку проти 79,6 мільйона гривень чистого збитку за аналогічний період 2016 року.

ДПЗКУ – вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт з зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їх загальна робоча місткість становить 3,75 мільйона тонн сільгоспкультур, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів – близько 2,5 мільйона тонн зернових вантажів на рік.