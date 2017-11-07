Чума свиней в Україні: карантин діє в 26 населених пунктах

Карантин через спалахи небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) продовжує діяти в 26 населених пунктах, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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При цьому, згідно з повідомленням, з початку 2017 року ветеринари оздоровили 102 населених пункти.

У місцях, де оголошено карантин, вводяться обмежувальні заходи, блокується переміщення свиней та продукції тваринництва, вилучається худобу, проводиться дезінфекція. Карантин у населеному пункті оголошується на 40 днів. Якщо за цей час ветеринари не виявлять на його території нових спалахів, такий населений пункт вважається оздоровленим.

За даними прес-служби, всього з початку поточного року в нашій країні було зареєстровано 127 випадків захворювання на АЧС в порівнянні з 91 за весь минулий рік. При цьому у відомстві зазначили, що Україна є не єдиною державою в Європі, що страждають від активного поширення цього захворювання.

"Україна - не єдина держава Європи, яка страждає від цієї хвороби, - протягом 2017 року в Латвії був зафіксований 721 випадок захворювання на АЧС, в Литві - 759, у Польщі - 446, в Естонії - 529", - цитує прес-служба заступника директора департаменту безпеки харчових продуктів і ветеринарії Госпродпотребслужбы Артема Саєнко.

Як повідомляв УНІАН, уряд пропонує у 2018 році в 6 разів збільшити фінансування Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів для боротьби з небезпечними вірусними захворюваннями тварин, зокрема, африканською чумою свиней (АЧС). Таким чином, фінансування протиепізоотичних заходів в наступному році може зрости до 687,2 мільйона гривень з 113,7 мільйона гривень в 2017 році.

Згідно з даними глави відомства Володимира Лапи, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.

За підсумками 2017 року голова Госпродпотребслужбы Володимир Лапа прогнозивал в Україні близько 200-250 спалахів АЧС.