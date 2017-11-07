Україна з початку року збільшила експорт свинини в 2,3 раза

Українські підприємства за перші десять місяців поточного року поставили на зовнішні ринки 4,57 тисячі тонн свинини, що в 2,3 рази перевищує показник за аналогічний період минулого року, в грошовому вираженні експорт свинини зріс в 3,1 рази – до 9,66 мільйона доларів, говориться в митній статистиці, опублікованій на сайті Державної фіскальної служби (ДФС).

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Згідно зі статистичними даними, імпорт свинини в Україну за звітний період збільшився в 1,6 рази в натуральному вираженні та в 2 рази в грошовому – до 4,09 тисячі тонн і 7,24 мільйона доларів відповідно.

Разом з тим, за даними Фіскальної служби, експорт м'яса птиці і субпродуктів з України за звітний період зріс на 14,4% в натуральному вираженні – до 228,64 тисячі тонн, і на 34,6% в грошовому вираженні – до 322,96 мільйона доларів.

Імпорт цих продуктів у січні-жовтні становить 94,12 тисячі тонн, що на 38,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У грошовому вираженні імпорт м'яса птиці і субпродуктів зріс на 37,4% – до 38,39 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними ДФС, експорт свинини з України в 2016 році скоротився в 8,5 рази – до 3,2 тисячі тонн, у грошовому вираженні експорт свинини скоротився в 10,7 рази – до 5,1 тисячі доларів. Експорт м'яса птиці і субпродуктів з України у 2016 році порівняно з 2015 роком зріс на 48,9% у натуральному вираженні – до 240,2 тисячі тонн і на 29% у грошовому вираженні – до 292,5 мільйона доларів.