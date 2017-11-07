В Україні 67 підприємств отримали право експортувати мед

Право постачати свою продукцію на зовнішні ринки мають 67 українських виробників меду, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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«В Державний реєстр затверджених експортних потужностей внесено 67 суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або зберігання бджолиного меду і мають право експортувати свою продукцію за межі України», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, минулого року українські підприємства поставили за кордон 57 тис. тонн меду, а в першому півріччі 2017 року – 37 тис. тонн. Основними споживачами українського продукту є країни Європейського Союзу, СНД, Африки та Азії.

Згідно з повідомленням, найбільша кількість українських експортерів меду зареєстровано в Київській (11), Дніпропетровській (9), Кіровоградській (7), Одеській, Рівненській (по 5), Львівській, Хмельницькій та Херсонській (по 4) областях.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», Україна минулого року експортувала рекордний обсяг меду – 56,9 тис. тонн, що на 58,2% більше, ніж у 2015 році, та майже в 6 разів перевищує показник 2011 року. У грошовому вираженні експорт цієї продукції становив 97,3 млн дол., що на 15,8% більше, ніж роком раніше.

Згідно з інформацією Міністерства аграрної політики і продовольства, в даний час в Україні налічується близько 400 тис. виробників меду.