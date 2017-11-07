Українські аграрії вже зібрали майже 54 мільйони тонн зернових

Українські аграрії на 7 листопада 2017 року зібрали 53,7 млн тонн зернових і зернобобових культур із площі 13,1 млн га, що становить 90% від прогнозу, при середній врожайності 40,8 ц/га, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Зокрема, гречки намолочено 193 тис. тонн із 177 тис. га (97%), проса - 81 тис. тонн із 55 тис. га (98%), кукурудзи - 15,5 млн тонн із 3,1 млн га (69 %).

Крім того, аграрії намолотили 11,3 млн тонн соняшнику з площі 5,7 млн га (97%), 3,4 млн тонн сої з 1,8 млн га (89%), а також накопали 11,6 млн тонн цукрових буряків із 261 тис. га (82%).

Як повідомляв УНІАН, у ході весняної посівної кампанії аграрії засіяли яровими зерновими та зернобобовими культурами 7,17 млн га. Всього зерновими в Україні засіяно 14,3 млн га (включно з 7,15 млн га під озимими культурами). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становить 26,9 млн га, що на 152 тис. га перевищує показник минулого року.

За інформацією Державної служби статистики, українські аграрії в 2016 році під урожай озимих культур і зеленого корму засіяли 8,1 млн га, що на 3,8% більше, ніж у 2015 році. При цьому площі під зернові культури збільшилися на 1,5% - до 7,2 тис. га.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики та продовольства, в 2016 році в Україні було зібрано 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.