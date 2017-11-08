Сільгоспвиробництво в Україні скоротиться майже на 3% - експерти

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні за підсумками поточного року скоротиться на 2,6% порівняно з 2016 роком і становитиме 247,9 мільярда гривень, повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

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Згідно з повідомленням, виробництво продукції рослинництва в 2017 році скоротиться на 3,4% - до 178,7 мільярда гривень. Разом з тим експерти прогнозують збільшення обсягів виробництва пшениці, жита, гречки, гороху, рису, ріпаку та картоплі.

За прогнозами Інституту аграрної економіки, виробництво продукції тваринництва за підсумками поточного року становитиме 69,2 мільярда гривень, що на 0,6% менше, ніж в 2016 році.

За даними прес-служби виробництво м'яса великої рогатої худоби, птиці та яєць трохи збільшиться. При цьому очікується зменшення виробництва молока та вовни.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, у 2016 році виробництво сільськогосподарської продукції в Україні зросло на 6,1% порівняно з 2015 роком. Сільськогосподарські підприємства в 2016 році виробили на 9,8% більше, ніж роком раніше, а населення збільшило виробництво на 1,5%.