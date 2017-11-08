Засіяно 95% площ: у Мінагропроді відзвітували про хід посівної озимих

Українські аграрії до 7 листопада засіяли озимими культурами 6,9 мільйона га, що становить 95% від прогнозованої площі посіву (7,2 мільйона га), повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Згідно з повідомленням, озима пшениця і тритикале посіяні на 5,9 мільйона га (96% від прогнозу), жито – на 147 тисяч га (93%), ячмінь – на 815 тисяч га (88%).

Крім того, аграрії вже засіяли озимим ріпаком 859 тисяч га, що на 12% перевищує прогнозовану площа посіву цієї культури в поточному сезоні.

Як повідомляв УНІАН, під урожай 2017 року аграрії засіяли зерновими 14,3 мільйона га (включаючи 7,15 мільйона га під озимими). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року склала 26,9 мільйона га, що на 152 тисячі га більше показника 2016 року.