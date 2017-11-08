Що буде з цінами на продукти: експерти озвучили прогнози

Ціни на овочі на українському ринку в листопаді стабілізуються у зв'язку з закінченням піку виробництва, після активного зниження вартості цієї продукції в попередньому місяці, повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

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«У листопаді варто очікувати стабілізації цін на овочі та фрукти. Оскільки пік виробництва вже минув, коливання цін можливе в межах 10%», - говориться в повідомленні.

За даними прес-служби, в Україні на ринку м'яса можливі незначні коливання в межах 3-5% у зв'язку з тим, що домогосподарства починають вирізати худобу через збільшення витрат на її утримання, що призводить до сезонного збільшення виробництва. Водночас, попит із боку м'ясопереробних підприємств також зростає перед початком заготовки продукції на новорічні та різдвяні свята.

Згідно з повідомленням, ціни на молоко в Україні продовжать демонструвати незначне зростання під впливом фактору сезонності. А бакалійні продукти, за прогнозами експертів, продемонструють переважно спадний ціновий тренд, у межах 2-4%, під впливом збільшення виробництва.

Прес-служба відзначила, що минулого місяця ціни на продукти харчування на українському ринку дещо знизилися. Так, середній рівень закупівельних цін на картоплю знизився на 7% порівняно з вереснем, капусти - на 16%, моркви - на 12%, цибулі - на 15%. Вартість буряку не змінилася.

Експерти додали, що в жовтні незначно подешевшали свинина і курятина. Так, зниження закупівельних цін на свинину і зниження попиту на курятину призвели до незначного зменшення цін - на 1,9% і 0,5%, відповідно. Водночас, ціни на яловичину дещо зросли.

За даними експертів, вартість бакалійних продуктів в Україні минулого місяця переважно знижувалася, при цьому девальвація гривні призвела до підвищення цін на масло. Вартість молока в жовтні зросла на 2,3%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з інформацією Державної служби статистики, в Україні у вересні 2017 року порівняно з попереднім місяцем - серпнем - зафіксована інфляція в розмірі 2% після 0,1% дефляції в серпні проти липня. Порівняно з попереднім місяцем, у вересні найбільше зросли ціни на яйця - 31%, послуги освіти - 12%, взуття - 9,4%, одяг - 8,7%, м'ясо та м'ясопродукти - 3,4%, паливо і мастило - 2,9%, молоко - 2,9%.